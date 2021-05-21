نتنياهو يشكر الرئيس السيسى على دوره المهم فى استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وغرد نتنياهو، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية فى "تويتر"، قائلا: "شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسى على دوركم المهم فى استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار فى منطقتنا قدما". وقام نتنياهو بوضع إشارة فى تغريدته إلى الصفحة الرسمية للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى على "تويتر".

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