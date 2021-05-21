ما هي رموز الخدمات الخاصة بباقات stc 900

تسعى شركات الاتصالات دائماً إلي توفير أفضل خدمات الاتصالات لعملائها في كل مكان، وتوفير أكبر قدر من الخدمات، وذلك لتساعدهم حين استخدام الهواتف المحمولة سواء علي مستوي الاتصالات والتواصل، أو علي مستوي شبكات الإنترنت والباقات المقدمة من خلالها، ومن أهم الشركات التي توفر ذلك هي شركة stc داخل المملكة العربية السعودية، ومن أفضل الخدمات التي قدمتها هذه الشركة هي خدمة رموز الخدمات stc 900 وسنتعرف إليها في المقال التالي وعلي أهم الرموز والباقات المختلفة التي تقدمها.

ما هي رموز خدمات stc 900 :-

تعتبر هذه الخدمة واحدة من أكبر الخدمات التي قامت شركة الاتصالات stc بتقديمها لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث تمكنك هذه الخدمة من سهولة الاشتراك في مختلف الباقات والعروض المقدمة من قبل الشركة، وميزة هذه الخدمات والعروض أنها تُقدم مجانية ، فلا يطلب تقديم أي رسوم خاصة من أجل الحصول عليها، كما قدمت باقة من أفضل باقتها وهي باقات stc المفوتر وتعمل علي تقديم هذه الباقات من خلال الرموز والأكواد المجانية الخاصة حيث يمكنك تفعيلها أو إلغائها كما ترغب بكل سهولة.

رموز خدمات باقة المفوتر stc :-

قامت الشركة من خلال إدخال بعض الرموز أو الأكواد المعينة من تمكين العملاء من الاشتراك في أكبر عدد من باقات الانترنت المقدمة من قبل الشركة ، حيث تكون الباقات متناسبة لاستخدام كل فرد، ويمكن استخدامها بكل سهولة، وإليك الباقات التالية :-

باقة مفوتر بيسك :- ويمكنك الاشتراك في هذه الباقة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي علي رقم التفعيل الخاص بالشركة وهو 4091، حيث يتم إرسالها إلي الرقم 900.

باقة مفوتر 2 :- ويمكنك تفعيل الاشتراك فيها من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900، تحتوي علي رقم التفعيل التالي 4092.

باقة مفوتر 3 :- ويمكنك الاشتراك فيها عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي علي كود التفعيل 4093 إلى الرقم 900 أيضاً.

باقة مفوتر 4 :- ويكون رقم التفعيل الخاص بها هو 4094.

باقة مفوتر 5 :- كود تفعيل الاشتراك بها هو 4095.

ويتم إرسال رسالة نصية أيضاً إلى الرقم 900.

رموز الخدمات الخاصة بباقة سوا stc :-

تقوم شركة الاتصالات السعودية بتقديم واحدة من الباقات المشهورة داخل المملكة السعودية، وذلك من أجل الاشتراك في كل مكالمات الاتصال، وباقات الإنترنت المختلفة وإليك الأكواد ورموز الخدمات الخاصة بها :-

الاشتراك في باقة “سوا يوم” يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي علي كود التفعيل 8111 إلى الرقم 900.

الاشتراك في باقة “سوا لايك” إرسال رسالة نصية إلي الرقم 900 تحتوي علي رمز التفعيل التالي 7065.

الاشتراك في باقة “سوا ستار” يمكنك إرسال كود التفعيل التالي 7220 إلي الرقم التالي 900.

الرموز العامة الخاصة بشركة stc:-

لتتمكن من معرفة الشرائح الخاصة بالهاتف المحمول التي تكون مسجلة باسمك داخل الشركة، اتاحت الشركة الرموز العامة لتتمكن من معرفة ذلك، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي علي الرقم التالي 9988 إلي الرقم 900، كما يمكنك معرفة كافة الخدمات التي قمت بالاشتراك فيها وذلك من خلال إرسال رمز كود التفعيل التالي إلي 9977.

ونهاية نكون قد قدمنا إليك في هذا المقال، أهم الاكواد المجانية، ورموز الخدمات الخاصة بباقات شركة stc داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك الاطلاع عليها ومعرفتها.