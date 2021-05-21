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في إطار الخدمات المتنوعة التي الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بشكل مستمر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقدم المساعدة التمويلية المهنية لكافة أفراد الشعب السعودي، حيث يقدم البنك في الوقت الحالي قروضاً مالية للمواطنين دون فرض أي فائدة، تبدأ من ستون ألف ريال سعودي، كما يتضمن قرضاً للترميم والزواج والأسرة بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط، وسنعرض في هذا المقال طريقة التقديم على قرض بنك التسليف والإدخار (الخطوات والشروط المطلوبة للحصول عليه).
شروط وضوابط الحصول على قرض بنك ائتماني
وبالنسبة للشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض بنك ائتماني فقد وضع البنك عدة ضوابط وهي كالأتي:
- يشترط في الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب على الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني ألا يقل عمرك عن 25 عامًا أو يزيد عن 55 عامًا.
- يجب أن يكون لدى الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني دخل ثابت لا يقل عن ألفين ريال.
- يستلزم على الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني تقديم مشروع جديد من أجل الحصول على رأيهم في القرض.
- يمكن أن لدى المتقدم في طلبك طلب آخر للحصول على “قرض عائلي”.
- يجب أن يكون لدى الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني الوقت الكافي لإدارة المشروع.
- يشترط أن تزيد ميزانية المشاريع للشخص الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني عن 8 مليون ريال سعودي.
- يجب استكمال نموذج القرض للحصول عليه.
أما عن طريقة خطوات التقديم على طلب للحصول على قرض بنك ائتماني فسيكون من خلال القيام بعدة خطوات سهلة وهي كالاتي:
- في البداية يجب الدخول على البوابة الرسمية للبنك، ثم تسجيل الدخول.
- بعد ذلك تقوم بإختيار كلمة “Credit bank” لتسجيله.
- ثم تقوم بكتابة “الرقم التعريفي للشخص” ثم “تاريخ الميلاد” والجهة التي صدرت منها البطاقة الشخصية.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “موافق” لضمان نجاح عملية التسجيل.
الوسوم
في إطار الخدمات المتنوعة التي الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بشكل مستمر، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقدم المساعدة التمويلية المهنية لكافة أفراد الشعب السعودي، حيث يقدم البنك في الوقت الحالي قروضاً مالية للمواطنين دون فرض أي فائدة، تبدأ من ستون ألف ريال سعودي، كما يتضمن قرضاً للترميم والزواج والأسرة بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط، وسنعرض في هذا المقال طريقة التقديم على قرض بنك التسليف والإدخار (الخطوات والشروط المطلوبة للحصول عليه).
شروط وضوابط الحصول على قرض بنك ائتماني
وبالنسبة للشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض بنك ائتماني فقد وضع البنك عدة ضوابط وهي كالأتي:
- يشترط في الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب على الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني ألا يقل عمرك عن 25 عامًا أو يزيد عن 55 عامًا.
- يجب أن يكون لدى الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني دخل ثابت لا يقل عن ألفين ريال.
- يستلزم على الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني تقديم مشروع جديد من أجل الحصول على رأيهم في القرض.
- يمكن أن لدى المتقدم في طلبك طلب آخر للحصول على “قرض عائلي”.
- يجب أن يكون لدى الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني الوقت الكافي لإدارة المشروع.
- يشترط أن تزيد ميزانية المشاريع للشخص الراغب في الحصول على قرض بنك ائتماني عن 8 مليون ريال سعودي.
- يجب استكمال نموذج القرض للحصول عليه.
أما عن طريقة خطوات التقديم على طلب للحصول على قرض بنك ائتماني فسيكون من خلال القيام بعدة خطوات سهلة وهي كالاتي:
- في البداية يجب الدخول على البوابة الرسمية للبنك، ثم تسجيل الدخول.
- بعد ذلك تقوم بإختيار كلمة “Credit bank” لتسجيله.
- ثم تقوم بكتابة “الرقم التعريفي للشخص” ثم “تاريخ الميلاد” والجهة التي صدرت منها البطاقة الشخصية.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “موافق” لضمان نجاح عملية التسجيل.
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