دوت الخليج :- رفضت السلطات الاسرائيلية دخول شاحنات أردنية تحمل تجهيزات لمستشفيات ميدانية وادوية الى قطاع غزة وفق مصادر اعلامية اسرائيلية . ونقلت الاذاعة عن متحدث عسكري قوله انه تم تعليق دخول الشاحنات من المعبر حتى اشعار آخر بسبب الحرب . المدينة نيوز رصدت ما بثته الجزيرة حين التقط مندوبها صورا للشاحنات الاردنية وهي تعبر احدى المدن الصهيونية باتجاه غزة ، وتاليا الفيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : شاهد الشاحنات الاردنية التي منعت اسرائيل دخولها الى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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