مصر تطالب إسرائيل وفصائل فلسطين بالالتزام بوقف إطلاق النار

طالب الوفدان الأمنيان المصريان إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الجمعة، الجانبين بالالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

ووصل الوفدان الأمنيان إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال مصدر مصري مطلع إن الوفد أجرى مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية في هذا الصدد.

كما أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بتنفيذ الاتفاق في قطاع غزة، وأشاد الفلسطينيون بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح وعلاج المصابين الفلسطينيين بالبلاد وإدخال المساعدات الإنسانية.

وطلب الجانبان الفلسطينيي والإسرائيلي من مصر متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدين تمسكهما بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.

وكانت كل من إسرائيل وحركتا "حماس" و"الجهاد" أعلنتا، ليل الخميس، الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل "وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين، ومن دون أية شروط".