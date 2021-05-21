فيديو.. الأمن السعودى يقبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة، قوله إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكى أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بشكل واسع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر الشخص الذى حاول فى صحن المطاف الصعود إلى منبر الحرم الخطيب بالحرم، فيما تم القبض عليه فى الحال.