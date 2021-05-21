إنفوجراف: نجاح المبادرة المصرية.. ترحيب دولى بوقف إطلاق النار فى فلسطين

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، الترحيب الدولى الواسع بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى فلسطين:
حيث شكر الرئيس الأمريكى جو بايدن، الرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده فى التوصل للاتفاق، ورحب المجلس الأوروبى بوقف إطلاق النار فى غزة بعد 11 يومًا من القصف.
كما ثمنت الصين جهود مصر لوقف إطلاق النار، وأكدت كوريا الجنوبية أن دور مصر مهم فى التوصل للاتفاق.
وأشادت الخارجية الفرنسية بدور مصر المحورى، وطالبت المستشارة الألمانية باحترام المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار، ورحب كذلك رئيس الوزراء البريطانى بنجاح المبادرة المصرية وطالب بحل الدولتين.
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