الرئيس اللبنانى مخاطبا البرلمان: الحريرى عاجز عن تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة بعثها إلى البرلمان، اليوم الجمعة، وستتم مناقشتها غدا السبت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل فى مستودع بمرفأ بيروت فى أغسطس، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان فى حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون، فى رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدى مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريرى جلسة البرلمان اليوم الجمعة التى تم خلالها تلاوة الرسالة.

وكُلف الحريرى بتشكيل الحكومة فى أكتوبر بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق فى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وكان رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى اختصر جلسة البرلمان بتلاوة رسالة عون وأجّل مناقشتها إلى يوم غد السبت.