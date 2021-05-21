منظمة التعاون الإسلامى: يجب تطبيق حل الدولتين لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، فى بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أنه على الرغم من توقف الأعمال العدائية لإسرائيل ووقف إطلاق النار، إلا أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل لا بد أن يقوم على الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.





وأشار الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى "مشاركة المنظمة فى أعمال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التى بدأت أعمالها أمس الخميس، والتى جاءت بناء على طلب المجموعات الإسلامية والعربية وعدم الانحياز، وذلك فى إطار الجهود السياسية والدبلوماسية التى تبذلها المنظمة فى المحافل الدولية من أجل حمل المجتمع الدولى على حمل مسؤولياته تجاه وضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته". وجدد الأمين العام التأكيد على ما تم إقراره خلال الاجتماع الاستثنائى الافتراضى مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى جاء بطلب من المملكة العربية السعودية وعقد بتاريخ 16 مايو 2021، والمتضمن "رفضه وإدانته للاستعمار الإسرائيلى المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصرى فيها، وتحديداً من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضى والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم". وأضاف العثيمين أن "المنظمة تؤكد على ما أعرب عنه الاجتماع الاستثنائى الافتراضى على مستوى وزراء خارجية، من قلق بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء مئات من العائلات الفلسطينية من منازلها فى القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما فى ذلك عائلات فى حيى الشيخ جراح وسلوان، اللذين يواجهان إخلاءً وشيكاً من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية".

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