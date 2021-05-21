الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وعدّ الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ما قامت به قوات الاحتلال فى المسجد تصرف استفزازى مرفوض ومُدان ويتحدى الجهود والمساعى الدولية التى تواصلت طيلة الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان على غزة.

وشدد السفير الفايز على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها فى المسجد الأقصى واحترام حرمته، وعدم المساس بالمصلين، واحترام الوضع القانونى والتاريخى القائم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".