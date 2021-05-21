مصر.. لماذا ألقي القبض على "صاحب الـ150 مليون جنيه"؟

ألقت السلطات الأمنية في القاهرة القبض على أحد الأشخاص، بسبب ثروة "غير مشروعة" بلغت 150 مليون جنيه، بحسب ما أكده مصدر أمني لموقع دوت الخليج.

ووفقا للمصدر، فقد تم استجواب المتهم عقب القبض عليه ومواجهته بتحريات أجهزة الأمن وما رصدته من مستندات ومعلومات تثبت أنشطة غير مشروعة ارتكبها، فلم يقدم ما يفيد بمشروعية تكوين ثروته، وتمت إحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحسب المصدر فإن أجهزة وزارة الداخلية تكثف جهودها للعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة، وهو يتاجر بشكل غير مشروع في النقد الأجنبي المخالف للقانون، وتربح وجمع من وراء ذلك مبالغ مالية كبيرة.

ورصدت التحريات كذلك محاولة المتهم غسل تلك الأموال التي ربحها من تجارته غير المشروعة منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الانترنت، مقابل حصوله على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يسحب تلك المبالغ ويبيعها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

ورصدت أجهزة الأمن كذلك قيام المتهم بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء أقاربه، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وشهادات ادخارية، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ ــ150مليون جنيه، وقررت النيابة التحفظ عليها لحين الفصل في القضية بحسب المصدر الأمني.