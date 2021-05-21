جدة - نرمين السيد - رحبت سلطنة عُمان، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، وثمنت الجهود التى قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين من أجل حقن الدماء وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.





جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية العُمانية، مساء اليوم الجمعة. وأكدت السلطنة، على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى الشقيق المشروعة فى الحرية والكرامة، وفى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عُمان ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.