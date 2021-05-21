جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، طالب كوبيش، جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقا لقرارات الأمم المتحدة. وأضاف المبعوث الدولى إلى ليبيا "على مجلس النواب تحمل مسؤولية وضع الإطار القانونى للانتخابات قبل الأول من يوليو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يان كوبيش: المقاتلون الأجانب والمرتزقة فى ليبيا يشكلون خطرا على كل المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.