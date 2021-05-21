العربية: قوات إثيوبية وميليشيات تقتحم منطقة الفشقة داخل حدود السودان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، عن وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات إثيوبية وميليشيات دخلت منطقة الفشقة داخل حدود السودان.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، عن وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الجمعة، أن قوات إثيوبية وميليشيات دخلت منطقة الفشقة داخل حدود السودان. وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية، توترات متكررة، مع انتهاك مليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الحدود السودانية، وتهديد الأمن فى البلد المجاور.

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