كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية من الهند وباكستان لمدة 30 يوما

جدة - نرمين السيد - وكانت أوتاوا أعلنت الحظر لأول مرة فى 22 أبريل مع ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19 فى الهند. ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى كندا إلى 1,347,445 فيما تم تسجيل 25,111 حالة وفاة لغاية اليوم، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا فى العالم.

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