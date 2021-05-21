الهلال يتلقي أخبار سارة قبل موقعة الحسم أمام التعاون

ينتظر عشاق الكرة المستديرة ومتابعي الكرة السعودية، جولة الحسم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إنطلاقها يوم الأحد المقبل، وهي الجولة الـ 29 والقبل الأخيرة، والتي تحدد بشكل كبير بطل الدوري لهذا الموسم، وكذلك الفرق الهابطة إلي الدوري الأدني.

ويلتقي فريق الهلال المتصدر برصيد 55 نقطة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا نظيره التعاون السعودي صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويسعي فريق الهلال إلي اقتناص الثلاث نقاط والوصول إلي النقطة 58 والإعلان بشكل رسمي الفوز ببطولة الدوري حيث يتبقي جولتين فقط علي نهاية البطولة وتصل النقاط بين الهلال المتصدر ونادي الشباب صاحب المركز الثاني نحو 4 نقاط وفي حالة فوز الهلال بنقاط المباراة يتوج بالدوري دون النظر إلي نتيجة فريق الشباب والذي يلتقي في نفس الجولة فريق الفيصلي في نفس توقيت مباراة الهلال يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة السابعة بتوقيت القاهرة.

أخبار سارة قبل مباراة الأحد

وتلقت جاهير الهلال الملقب بالزعيم أخبار سارة قبل المواجهة الحاسمة يوم الأحد بقيادة المدرب البرتغالي خوسية مورايس، والتي تزيد من فرص الفريق للفوز باللقاء أمام فريق التعاون والوصول إلي نقطة 58 ومن ثم الإعلان الرسمي عن فوزه بدوري المحترفين لهذا الموسم.

وتأكدت جاهزية نجمي الفريق المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وكذلك محمد البريك ظهير أيمن الفريق، بعد التعافي من الإصابة، حيث شارك الثنائي في التدريبات الجماعية وانضموا إلي قائمة الفريق للمباراة المرتقبة.

الفرق الأقرب للهبوط

وقبل جولتين من نهاية الدوري السعودي للمحترفين، هبط فريق العين بشكل رسمي إلي الدرجة الأدني بعدما حقق نقاط 20 درجة فقط، بعد الفوز في 5 مواجهات فقط وتعادل في 5 مباريات وخسر الفريق نحو 18 مواجهة، بينما جاء فريق ضمك في المركز القبل الأخير حيث وصل الفريق إلي النقطة 30 بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مواجهات وتلقي الخسارة في 12 مواجهة ويحتاج الفريق إلي الفوز في المباراة المقبلة وتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة ليضمن البقاء في دوري المحترفين، أما في المركز الثالث قبل الأخير يأتي فريق الوحدة، والذي في جعبته من النقاط نحو 31 نقطة بعدما لعب الفريق 28 مباراة فاز الفريق خلالها في 9 مواجهات وتعادل الفريق في 4 مباريات، وتلقي خسارة في 15 مواجهة ويحتاج إلي الفريق تحقيق نتائج إيجابية خلال الموجهتين المقبلتين حتي يصل إلي النقطة الـ 36 نقطة والدخول في المنطقة الآمنة والنجاة من الهبوط هذا الموسم.