تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من النايفات التمويلية

تمويل النايفات للأفراد هو تمويل شخصي بدون تحويل راتب وحتى بدون كفيل وتقدمه شركه النايفات للمواطنين والمقيمين من أجل أن يلبي احتياجاتهم الشخصية وتوفر الشركة حلول سداد مرنة للقطاعين العام والخاص، وتمكن الشركة العميل من الاستفادة من التسهيلات التمويلية المقدمة عن طريق برنامج القروض الذكية الفورية، بحيث تصل القيمة الإجمالية إلى 300 ألف ريال سعودي تقريبا، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل شخصي، وفيما يلي نستعرض لكم مزايا وشروط و طريقة الحصول على القرض الشخصي.

مبلغ التمويل الشخصي المقدم يبدأ من 10,000 ريال سعودي ويصل حتى 300 ألف ريال سعودي

المقدم يبدأ من 10,000 ريال سعودي ويصل حتى 300 ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مدة السداد مرنة تصل إلى 60 شهر تقريبا

أتعاب إدارية ولا يوجد حاجة من أجل السداد بشكل مقدم

منتجات متنوعة مقدمة من شركة النايفات للعملاء متناسبة مع حاجاتهم

يوجد إمكانية تجديد التمويل مرة أخرى.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عبر النايفات

أولا يجب أن يكون في وضع موظف في الجهاز المركزي من قبل شركة النايفات

أن لا يقل عمر الشخص عن 20 عام ولا يزيد عن خمسين عام

يجب أن يكون راتبه على الأقل 4000 ريال سعودي بالقطاعين العام أو الخاص

أن يكون مستمر في العمل لمدة ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي والخاص

أن يمتلك سجل ائتماني جيد غير متعثر بقروض سابقه.

في البداية يجب الحصول على نموذج استمارة وتعبئته من أجل طلب التمويل كما يمكن التقدم عبر رابط بوابة النايفات للتمويل الشخصي

إثبات للهوية ساري الصلاحية

العنوان الوطني الخاص بالعميل

يجب تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاث رواتب مختومة ومصدقة

رقم الآيبان البنكي أو البطاقة

يجب وجود إقرار صحي للمبلغ الذي يزيد عن 200 ألف ريال سعودي

بطاقة عمل توضح الرتب العسكرية أو المسمى الوظيفي

توجيه خطاب من قبل جهة العمل يشمل تفاصيل الراتب

يجب الإقرار والإفصاح في التزامات العميل.

أولا الدخول إلى الشركة عبر الرابط الموجود أعلاه

اختر من القائمة الرئيسية التمويل للأفراد

اضغط على تقدم بطلبك

ستظهر لك صفحة التسجيل في الشركة

قم بالتسجيل في حاله عدم امتلاك حساب قم بإنشاء واحد

الآن يظهر لك نموذج يجب مراجعة البيانات

وبعدها اضغط على تقديم.

شروط الحصول على قرض شخصي من النايفاتمستندات المطلوبة للحصول على قرض النايفات الشخصيطريقة التقديم على تمويل شركة النايفات