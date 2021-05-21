الاحتلال يمدد اعتقال أردنييَن تسللا عبر الحدود للإثنين

دوت الخليج : كشف محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية خالد محاجنة، اليوم الخميس، عن عقد جلسة بمحكمة الصلح بحيفا للنظر بطلب الشرطة والمخابرات الاسرائيلية تمديد اعتقال الشابين الاردنيين لمدة اضافية على ذمة التحقيق.

وقال المحامي محاجنة ، إن قاضية المحكمة وبعد الاعتراض على طلب الشرطة والمخابرات والسماع للادعاءات ضد طلب التمديد قررت رفض طلب الشرطة بشكل جزئي وقامت بتمديد اعتقالهم لمدة 4 ايام اضافية حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشار الى أن أن الجلسة عقدت على قسمين ومرحلتين، القسم الاول (جلسة سرية) بحضور المعتقلين انفسهم امام القاضية بدون حضور المحام وذلك بسبب امر منع لقاء محام والذي ساري مفعوله حتى اليوم، والقسم الاخر العلني عقدت الجلسة بحضور محام المعتقلين وبدون تواجد المعتقلين بقاعة المحكمة وفقا لـ “هلا أخبار” ..

وأوضح محاجنة أنه بعد انتهاء جلسة محكمة حيفا عقدت في تمام الساعة 11:00 جلسة امام قاضي المحكمة المركزية بمدينة الناصرة في النظر بالاستئناف المقدم باسم المعتقلين بواسطة محاميهم ضد امر المخابرات بمنعهم من لقاء محاميهم.

وبعد التداول بالاستئناف، قررت المحكمة ابقاء امر منع لقاء المحام مع المعتقلين حتى اليوم الساعة 23:00، وفي حال لم تحدث اي تطوات بالتحقيق سيلغى الامر وان كان عكس ذلك وحدثت تطورات سيكون المجال امام المخابرات بمنعهم من لقاء محاميهم لمدة اخرى واقصاها 10 ايام كما ينص القانون الاسرائيلي، وفق المحامي محاجنة.