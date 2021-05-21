سر غموض حالة دلال عبد العزيز الصحية ولحظات سمير غانم الأخيرة

كشف مصدر طبي، عن آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز إثر إصابتها بفيروس كورونا، خاصة بعد تشييع جثمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير، عقب تدهور وضعه جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "بأمر طبي قررنا إخفاء خبر وفاة زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عنها، وذلك خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية، فالفنانة بغرفة العناية المركزة، تعاني من التليُّف الرئوي، المفترض وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، رغم محاولات رفضها من التنفس خلاله، مؤكدا أن حالتها غير مُستقرة تماما".

وضع صحي محرج

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: " تعاني دلال من ضيق في التنفس، ونسبة الأوكسجين في الدم تتراوح ما بين الـ75 إلى 85، مشيرا أنها قليلة جدا وفقا لحالتها، وتعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب، أما عن ارتفاع درجات حرارتها بعد تجاوزها المرحلة الأولى من المرض فأصبحت طبيعية".

ونفى المصدر الطبي ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة المصرية، معربا عن استيائه بشكل عام من انتشار تلك النوعية من الأخبار مؤكدا أنها تضر بصحة المريض النفسية وعائلته.

لبلبة تكشف

بدورها، كشفت الفنانة المصرية لبلبة، وصديقة الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إنها قامت بالاتفاق مع الفنانات في الوسط الفني خاصة المقربين من دلال على إخفاء خبر وفاة زوجها، مؤكدا أنهن يحرصن مع بناته إيمي ودنيا سمير غانم على التعامل معها، بشكل طبيعي وكأن النجم الراحل مازال على قيد الحياة.

وتذكرت لبلبة آخر موقف جمعها مع الراحل سمير غانم، وكانت برفقة الفنانة نبيلة عبيد وابنته إيمي، وكعادته كان يحرص على روح الفكاهة والضحك، مؤكدة "أنه في حياته الطبيعية كان يحرص على إضحاك من حوله وحتى لو كان منزعجا من شيئاً ما كان يواجهه بالضحك والروح الحلوة وهدفه كان إسعاد الناس حتى أخر لحظة في عمره حتى، وهو مريض كان يسعى لنشر المرح مع الآخرين من حوله".

ووصفت لبلبة الفنان سمير غانم بـ "الإنسان الحنون"، قائلة: "جمعتني به أعمال سينمائية عديدة كانت بصمة مميزة بتاريخي الفني، ولما كنت أحزن لشيء ما كان دائما يخفف عنى ويضحكني، خاصةً عند وفاة والدتي، كان الداعم القوي".

وأضافت: "أوصاني قبل وفاته بفترة وصية خاصة بي، كان يقول لي لا تنسى أنك فنانة والفنان ملك الجمهور".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.