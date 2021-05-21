سفيرة أميركا للأمم المتحدة: على المرتزقة الرحيل من ليبيا

طالبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في ليبيا، الانسحاب فورا من ليبيا.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع داخل ليبيا، وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب على الفور.

وأكدت أنه يجب وقف تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أنه على جميع المرتزقة الرحيل من ليبيا فورا.

وقالت غرينفيلد إنه يجب إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكان وفد أميركي رفيع المستوى قد قام بزيارة خاطفة إلى ليبيا، تحمل في ظاهرها رسائل دعم لحكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق، إلا أنها تركز بالأساس على ملف إخراج الميليشيات المسلحة من البلاد.

وزار وفد أميركي برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، طرابلس، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وجاءت الزيارة في توقيت حساس بالنسبة لليبيا، خاصة بعد أيام من اقتحام ميليشيا مسلحة في الغرب فندق كورنثيا بطرابلس الذي يجتمع فيه المجلس الرئاسي الجديد، احتجاجا على تصريحات وزيرة الخارجية المطالبة بطرد المرتزقة من ليبيا، مما عرض خريطة الطريق إلى خطر استشعرته واشنطن.