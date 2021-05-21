فيديوجراف.. جهود مصر لوقف العدوان على غزة فى عيون عربية

جدة - نرمين السيد - وأشار البرلمان العربى إلى أن جهود مصر عكست ثبات موقفها من القضية الفلسطينية، ورحبت البحرين بوقف إطلاق النار وشددت على أهمية حل الدولتين، وثمنت الكويت أيضا الجهود المصرية لأجل التوصل للاتفاق.
كما رحبت الإمارات بوقف إطلاق النار وطالبت بحل عادل ينهى الصراع، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى.
ووجهت حركة حماس الشكر لمصر التى واكبت المعركة يوما بيوم لكبح الهجوم الإسرائيلى.
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