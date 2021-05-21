جونسون يدعو لإنهاء الانقسام العالمى فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الانقسام حول طريقة مكافحة جائحة كورونا، وقال إنه يتعين على الدول مقاومة إغراءات القومية لحماية العالم، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وأجرى جونسون مقارنة بين جائحة كورونا ومرض الطاعون المذكور فى ديباجة ملحمة الإلياذة للشاعر الإغريقى هوميروس. وقال جونسون فى كلمة ألقاها أمام قمة الصحة لدول مجموعة العشرين: "بعد 2800 عام تقريبا لا يزال العالم منقسما مثلما كان وأنا أشعر بالخوف مثل أخيل وأجاممنون. أعتقد أن الوقت قد حان للتوحد من أجل مكافحة الجائحة ومنع حدوث أخرى". وأضاف: "الآن هو الوقت المناسب للتخلى عن إغراءات التنافس على القومية، والتأكيد مجددا بدلا من ذلك على قوة الأمم وواجباتها وضرورة العمل سويا وبناء دفاعات جماعية ضد عدو مشترك هو المرض".

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