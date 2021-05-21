اليونيسيف توصل شحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أنها أوصلت شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أقل من 24 ساعة من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس".





وأكدت المنظمة الأممية فى بيان منشور على موقعها اليوم الجمعة، أنها أدخلت 18 حاوية من المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لدعم الأطفال والأسر المتضررة جراء جولة التصعيد الأخيرة. وأوضحت المنظمة أن 12 حاوية فى القافلة التى نظمتها "اليونيسف" نيابة عن وكالات إنسانية أخرى تحتوى على الإمدادات الطبية، منها حاوية واحدة من الإسعافات الأولية وحاويتان تحتويان على ألفى كيس دم ثلاثى ومحلول ملحى وجلوكوز، بالإضافة إلى 10 آلاف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى ضد فيروس كورونا. وأشارت المنظمة إلى أن نحو 50 ألف طفل فى قطاع غزة أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب جولة التصعيد الأخيرة، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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