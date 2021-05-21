واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أى جهة تعرقل الانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وطالبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، اليوم الجمعة، بإنهاء أى دعم عسكرى خارجى يتعارض مع حظر التسليح على ليبيا، موضحة "يجب تنفيذ اتفاق وقف النار فى ليبيا بصورة كاملة". وشددت جرينفيلد، على أنه لا يمكن السماح ببقاء المرتزقة فى ليبيا، موضحة "نريد مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان فى ليبيا".

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