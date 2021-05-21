كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء مايو 2021 من خلال الشركة السعودية للكهرباء

عدد كبير من السعوديون يبحثون عن كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء مايو2021 وذلك عن طريق الشركة السعودية للكهرباء، حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء الاستحقاق لقيمة الفواتير لجميع المنشآت سواء كانت تخص القطاع العام أو تخص القطاع الخاص وتشمل أيضا الأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وجاء هذا الإعلان بعد إصدار الشركة الفواتير الخاصة بشهرأبريل2021 ثم الاستعداد لبدء طرح فواتير شهر مايو2021 حيث يتم تسديد الفواتير إلكترونيا، أي من خلال موقع الشركة الالكتروني.

الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء مايو

2021



قد أصدرت الحكومة السعودية قرار يوصي بتخفيض 30% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بالنسبة لشهر ديسمبر 2020 وشهر يناير 2021 وكان هذا القرار تنفيذا لقرار ملكي من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد يصل التخفيض إلى 50% على بعض الفواتير الأخري بالإضافة إلى تم تأجيل سداد فواتير الكهرباء لدي بعض المتعثرين حتي شهر يناير 2021 ومتاح أيضا مد فتره سدادها أو إسقاطها ولكن يحدث ذلك وفقا لطلب من جانب المتعثر حسب وضع كل فرد.

كيف يمكنك سداد الفاتورة برقم المشترك

يمكن لأي مواطن سعودي سداد فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق بعض الخطوات سوف نشرحها لكم في السطور القادمة:

يمكنك أيضا تسديد فواتير الكهرباء عبر تطبيق الكهرباء والموجود عبر الهواتف الذكية أو المحمولة عن طريق الخصم من رصيدك البنكي أو الدفع من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.

كيفية رفع التظلمات والشكاوى الخاصة بفاتورة الكهرباء

يمكن لجميع المواطنين السعوديون داخل المملكة العربية السعودية أن يقدموا تظلمات أو شكاوى خاصة بفاتورة الكهرباء لشهر مايو 2021 عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء ثم تدخل علي قسم نحن نسمعك كما هو موضح بالصورة القادمة، فالشركة توضح لك إذا كنت غير راض عن الخدمة المقدمة لك، أو كان لديك أي اعتراض أو ملاحظة على الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء بإمكانك التقدم ببلاغ عبر احدي الوسائل التالية:

تطبيق الكهرباء

الاتصال على مركز خدمة المشترك علي الرقم 0920001100

الموقع الالكتروني.

حساب العناية بالمشتركين على تويتر.

طرق مختلفة لتجنب أنقطاع الخدمة عن المستهلكين:

قدمت الشركة السعودية للكهرباء طريقتان لتجنب انقطاع الخدمة عن المستهلكين وسوف نوضحهم لكم في السطور القادمة: