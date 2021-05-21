وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يبحثان تسهيل "إعادة إعمار غزة"

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة، اتصالا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، في أعقاب الجهود التي قادتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال بيان الخارجية المصرية إن أشكنازي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة القادمة.

وأكد الوزيران أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وكانت كل من إسرائيل وحركتا "حماس" و"الجهاد" أعلنتا، ليل الخميس، الموافقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل "وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار من الطرفين، ومن دون أية شروط".

كما أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد"، الموافقة رسميا على المقترح المصري، وأكد مسؤول في "حماس" لوكالة "رويترز" بدء وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الثانية من صباح الجمعة.