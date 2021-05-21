السعودية تشيد بدور مصر وترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعربت المملكة عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.

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