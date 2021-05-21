الصحة العالمية: وجود آلاف المصابين يحمل منشآت غزة الصحية ما يفوق طاقتها

جدة - نرمين السيد - دعت وكالات الأمم المتحدة لتوفير إمدادات طبية عاجلة، وتسهيل وصولها إلى قطاع غزة، مضيفة أن وجود آلاف المصابين الفلسطينيين يحمل المنشآت الطبية ما يفوق طاقتها بعد 11 يوما من القتال، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية خلال إفادة للأمم المتحدة عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، تركزت على أثر العنف فى الأراضى الفلسطينية إن القطاع به حاليا نحو 8.538 مصابا إضافة إلى 257 قتيلا. وأضافت أن هذا يشكل خطر "وضع ضغوط تفوق طاقة المنشآت الصحية".

كما دعت إلى تسهيل فورى لوصول المساعدات الطبية وموظفى الإغاثة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو نصف مخزونات الأدوية الضرورية استهلكت. كما طالبت بفتح ممرات إنسانية.

وذكرت هاريس أن 30 منشأة طبية تضررت أثناء القصف العنيف الذى نفذته إسرائيل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأضرار التى لحقت بالطرق تعيق تحرك سيارات الإسعاف. وكل المستشفيات تقريبا لا تعمل بكامل طاقتها بينما لا تعمل اثنان منها على الإطلاق.

وقال ماتياس شمالى مدير عمليات الأونروا فى غزة إنه قلق من حدوث ارتفاع حاد فى حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد تزاحم الغزيين للاحتماء من القصف.

وكرر فابريزيو كاربونى المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط ذات الدعوة لإيصال عاجل للإمدادات الطبية وعبر عن القلق أيضا من وجود مئات القنابل التى لم تنفجر مثل وجود قنبلتين فى مدرسة.

وقال فى الإفادة "سيستغرق الأمر سنوات لإعادة البناء، ووقتا أطول لإعادة بناء الأرواح المحطمة".