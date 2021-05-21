ويتعلق القرار، على وجه الخصوص، بوسائل الإعلام الروسية "أن تى فى، والقناة الأولى، ووكالة روسيا سيجودنيا، وقناة تى أن تى، وكذلك قناة زفيزدا".
واستهدفت العقوبات رؤساء جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، ورئيس شبه جزيرة القرم سيرجى أكسينوف، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الروس.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا والقيود الأخرى التى ينص عليها القانون، بحسب ما أوردت قناة "روسيا اليوم".
وفرض زيلينسكى، فى مارس الماضى، عقوبات ضد المنشور الإلكترونى "لينتا.رو" ووسائل الإعلام الروسية الأخرى، وكذلك على عدد من المسؤولين الروس من بينهم النائب الأول لوزير الداخلية الروسية ألكسندر غوروفوى، وعضو مجلس الاتحاد الروسى ليودميلا ناروسوفا، وأوليغ تسيبكين، وإرينا روكافيشنيكوفا، وألكسندر كارلين، وآخرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أوكرانيا يفرض عقوبات واسعة النطاق على كيانات روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.