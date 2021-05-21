رئيس أوكرانيا يفرض عقوبات واسعة النطاق على كيانات روسية

جدة - نرمين السيد - وضع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قرار مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، حيز التنفيذ، بشأن التمديد إلى أجل غير مسمى لعقوبات واسعة النطاق ضد أفراد وكيانات قانونية روسية.





ويتعلق القرار، على وجه الخصوص، بوسائل الإعلام الروسية "أن تى فى، والقناة الأولى، ووكالة روسيا سيجودنيا، وقناة تى أن تى، وكذلك قناة زفيزدا".

واستهدفت العقوبات رؤساء جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، ورئيس شبه جزيرة القرم سيرجى أكسينوف، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الروس.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا والقيود الأخرى التى ينص عليها القانون، بحسب ما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وفرض زيلينسكى، فى مارس الماضى، عقوبات ضد المنشور الإلكترونى "لينتا.رو" ووسائل الإعلام الروسية الأخرى، وكذلك على عدد من المسؤولين الروس من بينهم النائب الأول لوزير الداخلية الروسية ألكسندر غوروفوى، وعضو مجلس الاتحاد الروسى ليودميلا ناروسوفا، وأوليغ تسيبكين، وإرينا روكافيشنيكوفا، وألكسندر كارلين، وآخرون.