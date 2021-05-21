وخلص تحقيق مستقل أمس الخميس إلى أن الصحفى مارتن بشير كذب ولجأ إلى التدليس لإقناع ديانا بالموافقة على إجراء المقابلة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وخلال المقابلة التى أجراها برنامج "بانوراما" وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد فى بريطانيا، أحدثت ديانا صدمة عندما اعترفت بأنها دخلت فى علاقة وذكرت تفاصيل عن زواجها بوريث العرش الأمير تشارلز.
وانتقد التحقيق "بى.بى.سى" بسبب تحرياتها "غير الفعالة تماما" التى أجرتها فى العام التالى بخصوص تصرفات بشير وبسبب تسترها على مخالفاته.
وفى بيان شديد اللهجة، وصف الأمير وليام (38 عاما) الابن الأكبر للأميرة الطريقة التى استخدمت من أجل إجراء المقابلة بأنها "مخادعة". وقال "إنه لأمر يبعث على حزن لا يوصف أن تعرف أن نقاط خلل فى "بى.بى.سى" أسهمت بشدة فيما أصابها من خوف وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات الأخيرة معها".
وقال شقيقه الأصغر الأمير هارى إن المقابلة كانت جزءا من سلسلة ممارسات غير أخلاقية كلفت والدته حياتها. وتابع قائلا "فقدت أمنا حياتها بسبب هذا ولم يتغير شيء".
وتوفيت ديانا فى حادث سيارة بباريس عام 1997 عن عمر 36 عاما بعد أن نبذتها العائلة المالكة وظنت أنها تحاول تقويضها بسبب انهيار علاقتها بالأمير تشارلز.
واعتذرت "بى.بى.سى" عن إخفاقاتها لكن وزراء وصحفا ومنتقدين وبعض المؤيدين قالوا إن الأمر يثير تساؤلات عن الهيئة التى تحصل على تمويلها من المال العام.
واعتبر وزير العدل البريطانى روبرت باكلاند أن "عدم فعل أى شيء" ليس خيارا فى ضوء التحقيق الذى أجراه جون دايسون القاضى السابق فى المحكمة العليا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين "أشعر بالقلق إزاء نتائج تقرير اللورد دايسون".
وأضاف "لا يمكننى حتى تصور ما تشعر بس العائلة المالكة وأتمنى كثيرا أن تتخذ "بى.بى.سى" كل الخطوات الممكنة لضمان ألا يحدث شيء كهذا مرة أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تتعهد بالتحقيق فى ظروف مقابلة أجريت مع الأميرة ديانا منذ 26 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.