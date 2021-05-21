بريطانيا تتعهد بالتحقيق فى ظروف مقابلة أجريت مع الأميرة ديانا منذ 26 عاما

جدة - نرمين السيد - تعهدت الحكومة البريطانية بتحرى الطريقة التى كانت هيئة الإذاعة البريطانية تدار بها، وذلك بعد تحقيق فى كيفية تمكن الهيئة من إجراء مقابلتها المدوية مع الأميرة ديانا عام 1995.





وخلص تحقيق مستقل أمس الخميس إلى أن الصحفى مارتن بشير كذب ولجأ إلى التدليس لإقناع ديانا بالموافقة على إجراء المقابلة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وخلال المقابلة التى أجراها برنامج "بانوراما" وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد فى بريطانيا، أحدثت ديانا صدمة عندما اعترفت بأنها دخلت فى علاقة وذكرت تفاصيل عن زواجها بوريث العرش الأمير تشارلز.

وانتقد التحقيق "بى.بى.سى" بسبب تحرياتها "غير الفعالة تماما" التى أجرتها فى العام التالى بخصوص تصرفات بشير وبسبب تسترها على مخالفاته.

وفى بيان شديد اللهجة، وصف الأمير وليام (38 عاما) الابن الأكبر للأميرة الطريقة التى استخدمت من أجل إجراء المقابلة بأنها "مخادعة". وقال "إنه لأمر يبعث على حزن لا يوصف أن تعرف أن نقاط خلل فى "بى.بى.سى" أسهمت بشدة فيما أصابها من خوف وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات الأخيرة معها".

وقال شقيقه الأصغر الأمير هارى إن المقابلة كانت جزءا من سلسلة ممارسات غير أخلاقية كلفت والدته حياتها. وتابع قائلا "فقدت أمنا حياتها بسبب هذا ولم يتغير شيء".

وتوفيت ديانا فى حادث سيارة بباريس عام 1997 عن عمر 36 عاما بعد أن نبذتها العائلة المالكة وظنت أنها تحاول تقويضها بسبب انهيار علاقتها بالأمير تشارلز.

واعتذرت "بى.بى.سى" عن إخفاقاتها لكن وزراء وصحفا ومنتقدين وبعض المؤيدين قالوا إن الأمر يثير تساؤلات عن الهيئة التى تحصل على تمويلها من المال العام.

واعتبر وزير العدل البريطانى روبرت باكلاند أن "عدم فعل أى شيء" ليس خيارا فى ضوء التحقيق الذى أجراه جون دايسون القاضى السابق فى المحكمة العليا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين "أشعر بالقلق إزاء نتائج تقرير اللورد دايسون".

وأضاف "لا يمكننى حتى تصور ما تشعر بس العائلة المالكة وأتمنى كثيرا أن تتخذ "بى.بى.سى" كل الخطوات الممكنة لضمان ألا يحدث شيء كهذا مرة أخرى".