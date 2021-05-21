البيت الأبيض: لدينا التزام من الأطراف المعنية بالهدنة بين إسرائيل وغزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض جين ساكى اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامها بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.





وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، والفصائل الفلسطينية، هدنة لوقف إطلاق النار فى غزة، أمس الخميس، برعاية مصرية، بعد قتال دام 11 يوما، بحسب وكالة "رويترز". وأدى القتال حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى مقتل 232 شخصا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1.900 مواطن.

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