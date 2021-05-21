أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز بدون مقدم وأقل نسبة من بنك الراجحي 2021

أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي، تعد سيارة تويوتا من السيارات المميزة والمرغوبة لدى الكثير من الناس لما تتمتع به من تقنية متطورة وتصميم حديث، وقد أطلق بنك الراجحي الكثير من العروض المتنوعة لتقسيط سيارة تويوتا لاند كروز ليسهل شراءها بأكثر من طريقة حسب الإمكانيات المادية للمشتري و تابعونا لنتعرف على عروض تقسيط تويوتا من بنك الراجحي. أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي من أهم وأقوى العروض التي قدمها بنك الراجحي على سيارة تويوتا لاند كروز لتحقيق حلم كل شخص يريد أن يمتلك هذه السيارة المميزة هو عرض تقسيط سعر السيارة من دون دفعة أولى حيث يدفع الزبون سعر السيارة بالتقسيط كل شهر دفعة لمدة 60 شهر.

في حال تم تسديد جميع الأقساط الشهرية لبنك الراجحي يتم دفع آخر قسط شهري بقيمة 40% من سعر السيارة وتبلغ قيمة الفائدة السنوية 7%، أما في حال لم يتم تسديد الأقساط الشهرية بشكل كامل فيكون القسط الأخير لقيمة 35% وتبلغ الفائدة السنوية 9%.

كما تم تقليل نسبة الرسوم الإدارية على السيارة حيث لا تتجاوز هذه الرسوم 1%.

وهذه هي العروض الخاصة ببنك الراجحي فهو يقدم تسهيلات عدة للحصول على السيارة. أهم مميزات سيارة تويوتا لاند كروز أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحيأهم مميزات سيارة تويوتا لاند كروز تتمثل مميزات سيارة تويوتا فيما يلي: تتسع السيارة لأكثر من سبع ركاب وتتميز بمقاعد مريحة وهيكل خارجي فخم بأكثر من لون وهيكل داخلي رائع بأكثر من طراز يختاره الشاري بما يناسب ذوقه.

يوجد في السيارة دفع رباعي بشكل دائم، ومزودة بست سرعات متفاوتة يتم التنقل بينها يدويًا، بالإضافة إلى مغير حركة أوتوماتيكي.

تبلغ قوة هذه السيارة 232 حصان، ومزودة بمحرك قوي تبلغ سعته 4.5 لتر وثمانية اسطوانات وهذه المحرك ملحق بشاحن تيربو هوائي. وبهذا نكون قد تعرفنا على عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي ومميزات هذا العرض وشروطه كما تعرفنا على مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز وميز ولذلك في حالة رغبتك في شراء سيارة تويوتا يمكنك التواصل مع بنك الراجحي والالتزام بالخطوات والشروط التي وضعها البنك للحصول على السيارة الوسوم

أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي، تعد سيارة تويوتا من السيارات المميزة والمرغوبة لدى الكثير من الناس لما تتمتع به من تقنية متطورة وتصميم حديث، وقد أطلق بنك الراجحي الكثير من العروض المتنوعة لتقسيط سيارة تويوتا لاند كروز ليسهل شراءها بأكثر من طريقة حسب الإمكانيات المادية للمشتري و تابعونا لنتعرف على عروض تقسيط تويوتا من بنك الراجحي. أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي من أهم وأقوى العروض التي قدمها بنك الراجحي على سيارة تويوتا لاند كروز لتحقيق حلم كل شخص يريد أن يمتلك هذه السيارة المميزة هو عرض تقسيط سعر السيارة من دون دفعة أولى حيث يدفع الزبون سعر السيارة بالتقسيط كل شهر دفعة لمدة 60 شهر.

في حال تم تسديد جميع الأقساط الشهرية لبنك الراجحي يتم دفع آخر قسط شهري بقيمة 40% من سعر السيارة وتبلغ قيمة الفائدة السنوية 7%، أما في حال لم يتم تسديد الأقساط الشهرية بشكل كامل فيكون القسط الأخير لقيمة 35% وتبلغ الفائدة السنوية 9%.

كما تم تقليل نسبة الرسوم الإدارية على السيارة حيث لا تتجاوز هذه الرسوم 1%.

وهذه هي العروض الخاصة ببنك الراجحي فهو يقدم تسهيلات عدة للحصول على السيارة. أهم مميزات سيارة تويوتا لاند كروز أفضل عروض تقسيط تويوتا لاند كروز من بنك الراجحيأهم مميزات سيارة تويوتا لاند كروز تتمثل مميزات سيارة تويوتا فيما يلي: تتسع السيارة لأكثر من سبع ركاب وتتميز بمقاعد مريحة وهيكل خارجي فخم بأكثر من لون وهيكل داخلي رائع بأكثر من طراز يختاره الشاري بما يناسب ذوقه.

يوجد في السيارة دفع رباعي بشكل دائم، ومزودة بست سرعات متفاوتة يتم التنقل بينها يدويًا، بالإضافة إلى مغير حركة أوتوماتيكي.

تبلغ قوة هذه السيارة 232 حصان، ومزودة بمحرك قوي تبلغ سعته 4.5 لتر وثمانية اسطوانات وهذه المحرك ملحق بشاحن تيربو هوائي. وبهذا نكون قد تعرفنا على عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز من بنك الراجحي ومميزات هذا العرض وشروطه كما تعرفنا على مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز وميز ولذلك في حالة رغبتك في شراء سيارة تويوتا يمكنك التواصل مع بنك الراجحي والالتزام بالخطوات والشروط التي وضعها البنك للحصول على السيارة

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