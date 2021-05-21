تمويل شخصي بدون راتب وبدون كفيل للفئة محدودة الدخل

تقدم منصة سلفة الالكترونية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، وتعتبر منصة سلفة من أفضل وأشهر المنصات في المملكة حيث أنها خاضعة لمؤسسة النقد الدولي وتقدم قروض تابعة لأحكام الدين الإسلامي

.مزايا تمويل منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية

تقدم منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري للعميل وبدون كفيل، ويتميز تمويل منصة سلفة أنه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، بشروط سهلة وميسرة تناسب كثير من المواطنين السعوديين وتتم الموافقة في خلال 15 دقيقة إذا توافرت كل الشروط المطلوبة من منصة سلفة، وتقدم المنصة خيارات عديدة للعملاء في سداد الأقساط تناسب الراتب الشهري للعميل وتصل فترة السداد الي 5 سنين، بهامش ربح تنافسي، فمن خلال موقعنا الثقافي نقدم لكم مزايا تمويل منصة سلفة الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل منصة سلفة أنه تمويل متوافق مع الشريعة الاسلامية. تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعملاء سواء قطاع عام أو قطاع خاص. تمويل سريع وفوري من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية. توفر منصة سلفة خيارات عديدة لسداد الأقساط علي فترات طويلة تصل الي 5 سنين تناسب التزمات العملاء المادية. إيداع نقدي فوري علي حساب العميل البنكي إذا تمت الموافقة علي التمويل. تمويل بهامش ربح تنافسي. يتم التقديم علي التمويل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة دون اللجوء الي شركة سلفة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من منصة سلفة الإلكتروني

تقوم منصة سلفة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين، وتقدم المنصة خدمات متعددة يستفيد منها كثير من المواطنين السعوديين لتساعدهم لأقامه المشروعات الصغيرة، وسوف نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم لتمويل منصة سلفة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم لتمويل منصة سلفة عمرة لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام. الراتب الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن ثلاثة شهور. يشترط أن يكون مدة الخدمة لدي عملاء القطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر. تقديم الاوراق والمستندات لمنصة سلفة لكي يتم الموافقة علي التمويل.

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