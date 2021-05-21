يتسائل الكثيرون عن دليلك للايلتس اختبار تحديد المستوى وذلك حتى يتمكنوا من اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية الدولي، والذي يساعد الفرد على تحديد المستوى العلمي للغة الإنجليزية، ومن ثم يبدأ في أخذ دورات تدريبية مكثفة حتى يصبح متمكنا من اللغة بدرجة كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن دورة دليلك للايلتس يتم أخذها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

منصة دليلك

إن منصة دليلك للقدرات في اللغة الإنجليزية هي منصة إلكترونية يمكنك الدخول عليها بعد تنزيلها من أي من المتاجر الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة، بحيث يمكنك تنزيله بشكل مجاني حتى تبدأ في متابعة عبد الرحمن حجازي دليلك للايلتس وتستفيد من خبراته باللغة الإنجليزية قبل الدخول للامتحان الدولي باللغة.

يحرص تطبيق دليلك في الايلتس على توصيل المعلومات بشكل مبسط للطلاب، بحيث يعرفك بداية بطبيعة امتحان الايلتس والمعلومات التي تحتاج إلى التركيز عليها حتى تنجح في اجتيازه، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على كتاب دليلك للايلتس جرير حتى تبدأ في متابعة المعلومات من خلاله إلى أن تكون مهيئا تماما للدخول للامتحان.

مميزات دليلك للايلتس

إن تطبيق دليلك الخاص بمحتوى امتحان الايلتس العالمي للغة الإنجليزية يعد أفضل التطبيقات الذي يمكن استخدامها وذلك لما به من مميزات ومنها ما يلي:

هذه الدورة مقدمة من عبد الرحمن حجازي ايلتس والذي يقوم بتسجيل المحاضرات ووضعها على تطبيق دليلك حتى تتمكن من الرجوع إليها في أي وقت تريد.

لا تتوقف خدمات دليلك على مجرد تقديم المحتوى التعليمي وحسب، بل إنه يزيد من معرفتك بكيفية التسجيل في اختبارات الايلتس وأيضا كيفية إنجاز الأسئلة في الوقت المحدد.

إن تطبيق دليلك للايلتس اختبار تحديد المستوى لا يعد الوسيلة الوحيدة التي يقدمها عبد الرحمن حجازي بل يمكنك متابعة قناة دليلك للايلتس عبر اليوتيوب كذلك.

مكتبة دليلك للايلتس

يتواجد في مكتبة ايلتس حجازي الكثير من الأقسام والتي يمكنك الدخول عليها واحدا تلو الآخر حتى تحصل على كافة المعلومات التي تحتاجها ومن ثم تتمكن من النجاح في امتحان الايلتس وتصبح واحد من بين المتحدثين باللغة الإنجليزية بطلاقة في العالم، ومن بين الأقسام المتواجدة في المكتبة ما يلي:

يحتوى تطبيق دليلك للايلتس اختبار تحديد المستوى والذي يعرفك المستوى الذي تحتاج البدء من عنده في الإنجليزية.

في كتاب دليلك للايلتس ستجد الطريقة المثالية للاستذكار وكيف يمكنك التعامل مع الامتحان.

شرح الأسئلة الواردة في اختبار الايلتس وتجارب السابقين في هذا الاختبار.

قسم تطوير مهارات اللغة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة.

الدورة المكثفة عبد الرحمن حجازي

إن كنت تريد الاشتراك في دليلك للايلتس الدورة المكثفة حتى تتمكن من إنجاز ما عليك من مذاكرة بسرعة، فعليك أن تعلم بأن الدورة المكثفة للايلتس يمكن إنجازها في ثلاث أشهر، وهناك دورة أخرى مدتها شهر واحد فقط، وبالطبع يتوقف اختيار الدورة على المستوى الخاص بلغتك، بحيث يتوجب عليك خلال الدورة المكثفة للايلتس عبد الرحمن حجازي أن تنجز مختلف الدروس في أقسام تطوير اللغة.

سعر دورة دليلك للايلتس

حتى تتمكن من الحصول على الدورة المكثفة دليلك للايلتس أي كانت مدتها فعليك أن تقوم بتسجيل الدخول على تطبيق دليلك للايلتس كتاب أو يمكنك الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاصة بعبد الرحمن حجازي مقدم الدورة، أما عن التكاليف المطلوبة من أجل الدورات المكثفة فهي قد تصل لحوالي 2700 ريال سعودي للدورة كاملة، ولذا عليك الحجز قبل البدء بالدورة وفقا لمواعيد الحجز المفتوحة.