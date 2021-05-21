تقسيط اس تي سي للجوالات وآلية الطلب إلكترونيًا

يبحث العديد من راغبي اقتناء أجهزة الجوال عن تقسيط اس تي سي للجوالات حيث تقوم الشركة بتوفير العديد من الخدامات للعملاء وليس فقط خدمات الاتصالات فتقوم الشركة بتوفير أجهزة الجوالات الحديثة لعملائها بأسعار متميزة بالإضافة إلى إمكانية تقسيط جوالات Stc والتي يتم توفيرها للعملاء وفق بعض الشروط الهامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط اس تي سي للجوالات.

تقسيط اس تي سي للجوالات

يتميز تقسيط اس تي سي للجوالات بالتعدد في برامج التقسيط نظرًا لقيام الشركة بتوفير أكثر من برنامج من برامج التقسيط الميسرة للعملاء لتلبية احتياجاتهم وتغطية كافة الفئات، بالإضافة إلى توفير الشركة إلى العديد من الماركات العالمية التي يفضلها العملاء.

ايفون 12 Stc أقساط

فرصة عظيمة لعاشقي أجهزة أبل ايفون قامت بتوفيرها لهم الشركة من خلال توفير العديد من إصدارات أيفون المتميزة ومن أهم هذه الأجهزة جهاز أيفون 12 ويتم الحصول عليه من خلال الخطوات التالية:

يقوم العميل بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة والبحث عن الجوال من ضمن الجوالات المتوفرة.

يتم الضغط على كلمة المزيد لتفتح صفحة جديدة بها كافة مميزات الجهاز، ويقوم العميل بتحديد مواصفات الجهاز المراد الحصول عليه وتأكيد الطلب.

يتم مراجعة الطلب من قبل الشركة والتواصل بعدها مباشرة مع العميل لتحديد مقر الاستلام أو في حالة الطلب من تطبيق Stc يتم إرسال الجهاز إلى عنوان العميل بعد تأكيد الطلب مجانًا.

برنامج الأقساط الشهرية من Stc للأجهزة الذكية

قامت الشركة بتوفير العديد من البرامج التي تبدأ قيمتها من 25 ريال سعودي ويتم دفع ما قيمته 28.75 ريال شهريًا ويحق للعميل الاختيار بين فترات السداد المتعددة منها سنة أو سنة ونصف أو سنتان، وتنتهي ببرنامج الأقساط 250 ويقوم العميل من خلاله بدفع مبلغ 287.5 ريال سعودي شهريًا.

ويتاح بعض برامج التقسيط لعملاء باقات مفوتر 3، 4، 5 فقط كبرنامج 150 يتاح فقط لباقة مفوتر 3 و4، وبرنامج 200 يتاح فقط لباقات مفوتر 4، وبرنامج 250 يتم إتاحته لعملاء باقة مفوتر 4 المؤهلين وباقات مفوتر 5.