زلزال عنيف يضرب مناطق في الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين في وقت مبكر السبت، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بعدما أسفرت هزّة أخرى في جنوب غرب البلاد عن مقتل شخصين على الأقل.
وأفاد خبراء زلازل أميركيون أن مركز الزلزال الذي ضرب تشينغهاي الساعة 02,04 (18,04 ت غ الجمعة) تم تحديده على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينغ.
وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.
وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان اليوم، أنه تم رصد الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة "يانغبي" ذاتية الحكم في مقاطعة "يونان".
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزات الأرضية.
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