عاجل.. زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب شمال غرب الصين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بأن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة تشينجهاى شمال غرب الصين.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بأن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة تشينجهاى شمال غرب الصين. ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن تداعيات الزلزال أو الأضرار التى خلفها.

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