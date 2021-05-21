الجامعة العربية تشيد بجهود دولها فى دعم الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالدور الذى قامت به عدة دول عربية فى إسناد الفلسطينيين ودعمهم فى مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة، وبالذات الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.





وأوضح السفير حسام زكى -فى تصريح على هامش مشاركته فى الجلسة التى عقدتها الجمعية العامة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين- أن الأمين العام للجامعة يثمن بشكل خاص الجهود الحثيثة التى بذلتها ولا تزال كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار فى إطار من الحفاظ على المصالح الفلسطينية.

وأضاف السفير زكى أن الأزمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربى كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية.

وأكد الأمين المساعد أن الفلسطينيين أظهروا بطولة وصمودا فى مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، التى ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولى الإنسانى، التى لابد أن تتحمل المسئولية عنها.

وشدد على ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربى حول الفلسطينيين وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال فى غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا فى إيصال صوتهم للعالم، الذى صار أكثر اقتناعا بعدالة قضيتهم فى ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقى وتهجير قسرى.