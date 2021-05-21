الملك سلمان لـ عباس: السعودية تواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية فى مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.





وجاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". كما أكد، أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى، متمنياً للشعب الفلسطينى الأمن والسلام. وأعرب الرئيس الفلسطينى، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة فى المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلى ونصرة الشعب الفلسطينى.

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