جوميز يكشف حقيقة رحيله عن الهلال بعد تعاقد الزعيم مع موسى ماريجا المالي

جوميز مهاجم الهلال السعودي، كثر الحديث بخصوص رحيله عن الزعيم، بعد تعاقد الزعيم مع المهاجم المالي “موسى ماريجا”، لذلك خرج المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال عن صمته، وتحدث عن حقيقة رحيله عن الزعيم، وصرح غوميز عبر حسابه على تويتر قائلاً “لم أتحدث مع أحد لأقول وداعاً، وعندما يحين وقت الوداع سأفعل ذلك كما ينبغي، مع كل الاحترام والحب الذي أحمله للهلال”، وأكمل حديثه أن الوقت حالياً للعطاء واستكمال الانتصارات مع الزعيم، ويعد جوميز من المهاجمين المحبوبين من جمهور الزعيم، وقدم منذ مجيئه للهلال آداء قوي ومميز، وأحرز العديد من الأهداف الجميلة، لذلك ما تردد عن رحيل جوميز عن الهلال له صدى كبير في الوسط الرياضي السعودي، وخاصةً جماهير الزعيم المحبة للمهاجم بافيتيمبي جوميز.

جوميز والهلال السعودي

انضم المهاجم الفرنسي إلى الهلال في عام 2018، قادماً من نادي جالطة سراي التركي، وقدم آداء رائع منذ قدومه مع الزعيم، وأصبح هو مهاجم الهلال الأول، وأحرز العديد من الأهداف في مشواره مع الزعيم، ولا يزال يعطي المزيد، حيث أن عقد جوميز مع الزعيم ممتد حتى 30 يونيو 2022، لذلك هو يؤدي مع الهلال ولا يعلم شيء عن رحيله عن النادي، وفي شهر يناير القادم، يحق للفرنسي الانضمام لأي نادي أخر لو أراد، دون الرجوع إلى ناديه الحالي الهلال، فهل سيمد الهلال تعاقده مع مهاجمه الفرنسي، أم يتركه يتعاقد مع أي نادي آخر، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.

بطولاته مع الهلال

توج المهاجم الفرنسي منذ قدومه للزعيم بالكثير من البطولات، حيث توج غوميز مع الزعيم منذ قدومه في عام 2018، بثلاث بطولات كان أبرزها وأهمها بطولة دوري أبطال أسيا عام 2018\2019، وهو مهاجم يتمتع بقوة جسمانية كبيرة، ويعد من المهاجمين المتميزين في الدوري السعودي للمحترفين، الذي يمتلك العديد من المهارات، فهو يجيد اللعب بالرأس كما يجيد التسديد على المرمى، ويعرف طريق المرمى من أنصاف الفرص.