راشد وشيخة.. ولى عهد دبى يرزق بتوأمين

جدة - نرمين السيد - رزق ولى عهد إمارة دبى الإماراتية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، رئيس المجلس التنفيذى، بتوأم ذكر وأنثى، حيث شارك ولى العهد أخباره السارة عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





ورزق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بذكر سُمى "راشد" فيما كان اسم الفتاة "شيخة". وبمجرد أن أعلن عن النبأ السار أنهالت التهانى عبر منصات التواصل الاجتماعى لتهنئة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بحفيديه الجديدين، كذلك الشيخ حمدان بن محمد بالمولودين الجديدين.

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