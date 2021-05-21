248 شهيدا.. الصحة الفلسطينية تنشر حصيلة جديدة لضحايا القصف على غزة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن "عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، و17 مسنا، وأن هناك أكثر من 1900 جريح"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى مساء أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية، برعاية مصرية، على أن يبدأ العمل به منذ الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة.
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