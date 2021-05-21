جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن 3 مصادر عسكرية، نبأ مقتل قائد جيش نيجيريا فى تحطم طائرة، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن 3 مصادر عسكرية، نبأ مقتل قائد جيش نيجيريا فى تحطم طائرة، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "العربية". يأتى ذلك فى ظل تصاعد لهجمات المتطرفين فى شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر الماضية، حيث قُتل عشرات الجنود، ونزح آلاف المواطنين النيجيريين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية: مقتل قائد جيش نيجيريا فى تحطم طائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.