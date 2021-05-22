احصل فورا على أفضل تمويل شخصي بقيمة 300.000 ريال وفترة السداد حتي 60 شهراً

باتت عمليات البحث تتزايد من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة أفضل تمويل شخصي يمكن الحصول عليه مع القليل من الشروط والعديد من المزايا، حيث هناك عدة بنوك وشركات مختلفة تتيح لك تمويل شخصي مناسب، ونحن من هذا المنطلق سنتناول سويا شروط التمويل الشخصي وكيفية الحصول عليه من تلك البنوك الكبيرة فتابعوا معنا.

تمويل شخصي من بنك الرياض

يعتبر بنك الرياض من أهم البنوك الكبيرة التي تتيح لك تمويل شخصي من بنك الرياض مع العديد من المزايا وسهولة في السداد، حيث يتيح بنك الرياض لك التمويل الشخصي بقيمة 300.000 ريال وفترة سداد حتي 5 سنوات، يتيح البنك التمويل حتي عمر الـ 70 سنة من المتقاعدين، يوفر البنك التمويل متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي بدون هامش ربح.

تمويل شخصي من بنك البلاد

اما عن تمويل شخصي من بنك البلاد يتيح ايضاً البنك عدة مزايا على التمويل ومن اهمها يوفر البنك سرعة في إتمام الإجراءات المتعلقة بالتمويل، كما يتيح فترة سداد مرنة قد تصل لـ 60 شهرا، سهولة في السداد على أقساط يقوم بتحديدها العميل لتتناسب مع دخله الشهري، كما يتيح البنك الحصول على تمويل بدون كفيل.

تمويل شخصي من بنك الراجحي

اما عن التمويل الشخصي من بنك الراجحي يوفر ايضا عدة مزايا رائعة على التمويلات سواء الشخصي أو العقاري ومن تلك المزايا انها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب الحصول على فترة سداد مرنة، ومعدل ربح تنافسي.