شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية stc مزايا وشروط تقسيط ايفون 12 stc

تقسيط ايفون 12 stc، يسعي الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية على معرفة كيفية شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية التي تقدم العديد من المزايا على تقسيط الجوالات الايفون وهواي وسامسونج وغيرها من الأجهزة الذكية الثمينة، حيث تعتبر شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة تعمل في مجال الهواتف الثابتة والنقالة في المملكة والتي تسعي دوما على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال تطوير الأنظمة والمزايا خاصة على نظام تقسيط الجوالات، ولذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام ما هي الشروط الواجب توافرها لتقسيط جوالات من سي تي اس.

شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات

وهناك عدة مزايا وضعتها الشركة لتمكين العميل من الحصول على جوال بالتقسيط من stc بسهولة ومن أهمها.

توفر الشركة للعميل شراء اي نوع من الأجهزة بنظام بالتقسيط. توفر الشركة للعميل اختيار الطريقة المناسبة له لدفع الاقساط . توفر شركة stc للعميل مجموعة من الجوالات الذكية الحديثة والثمينة

شروط تقسيط جوال من stc

وقد وضعت من جهتها شركة الاتصالات السعودية stc عدة شروط حتى يستطيع العميل شراء جوال من stc بنظام التقسيط والتي تأتي على النحو التالي.