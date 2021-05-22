جدول امتحانات دبلوم التجارة الدور الأول 2021 جميع الشعب

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات دبلوم التجارة الدور الأول 2021 نظام ثلاث وخمس سنوات لجميع الشعب، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لدبلوم المدارس الفنية التجارية العملي يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021 وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، كما تبدأ امتحانات النظري لدبلوم التجارة يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 وتنتهي امتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها ونوعياتها يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 لمدة أسبوعين يتخللها يوم الثلاثاء من كل أسبوع راحة من الامتحانات.

جدول امتحانات دبلوم التجارة الدور الأول 2021

تتكون امتحانات دبلوم التجارة الدور الأول 4 شعب وهي شعبة القانون، وشعبة التسويق، وشعبة الإدارة، وشعبة التأمينات نظام ثلاث سنوات، وخمس سنوات، ونستعرض فى جدول امتحانات جميع الشعب للصف الثالث التجاري للعام الدراسي الحالي 2021 جميع الشعب وهي كالتالي:-

أولاً: جدول امتحانات دبلوم التجارة الدور الأول 2021 شعبة القانون

يوم السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية.

يوم الأحد 20 يونيو 2021 قانون عقوبات.

يوم الاثنين 21 يونيو 2021 اقتصاد وقانون أحوال شخصية.

يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية.

يوم الخميس 24 يونيو 2021 لوائح مالية.

يوم السبت 26 يونيو 2021 قانون مدني.

يوم الأحد 27 يونيو 2021 محاسبة حكومية.

يوم الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى.

يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إجراءات جنائية.

يوم الخميس 1 يوليو 2021 قانون مرافعات.

ثانياً: جدول امتحانات دبلوم التجارة الدوري الأول 2021 شعبة التسويق

يوم السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية.

يوم الأحد 20 يونيو 2021 محاسبة شركات مساهمة.

يوم الاثنين 21 يونيو 2021 أعمال وساطة ورياضة مالية.

يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية.

يوم الخميس 24 يونيو 2021 سوق أوراق مالية.

يوم السبت 26 يونيو 2021 تسويق.

يوم الأحد 27 يونيو 2021 سكرتارية أفرنجية.

يوم الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى.

يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إحصاء.

يوم الخميس 1 يوليو 2021 قوانين عمل.

ثالثاً: جدول امتحان دبلوم تجارة دور الأول 2021 شعبة الإدارة

يوم السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية.

يوم الأحد 20 يونيو 2021 ضرائب.

يوم الاثنين 21 يونيو 2021 اقتصاد وإدارة مشروعات.

يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية.

يوم الخميس 24 يونيو 2021 سكرتارية عربية.

يوم السبت 26 يونيو 2021 إدارة مشتريات.

يوم الأحد 27 يونيو 2021 سكرتارية أفرنجية.

يوم الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى.

يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إحصاء.

يوم الخميس 1 يوليو 2021 قوانين عمل.

رابعاً: جدول امتحانات دبلوم تجارة دور الأول 2021 شعبة تأمينات