شكل ونماذج الاختبار التحصيلي قياس 1442 وطريقة الاستعداد لاختبار التحصيل الدراسي

الاختبار التحصيلي قياس 1442 المكونات والشكل وطريقة الاستعداد ونماذج إختبار التحصيل الدراسي، نتناول اليوم حديث تفصيلي عن كُتيب الإختبار التحصيلي والذي لا غنى عنه لأي طالب أو طالبة، حيث يشمل الكُتيب شرح مكونات الاختبار وكيفية الاستعداد للاختبار التحصيلي الدراسي قياس، وما هو شكل ونماذج الاختبار التحصيلي قياس 1442؟ وهل هناك نجاح أو إخفاق في الإختبار التحصيلي ؟، وما هي متطلبات الدخول إلى الإختبار التحصيلي، بالإضافة إلى نماذج وأسئلة تدريبية للطلاب والطالبات على اختبار التحصيل الدراسي 1442.

شكل ونماذج الاختبار التحصيلي قياس 1442

تتمركز طبيعة الاختبار التحصيلي الدراسي قياس ومكوناته حول أنه إختبار مبني على كامل محتويات المواد الدراسية الأتية : الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات في الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، العلوم الطبيعية علمي في الصف الثالث الثانوي، أما بالنسبة للأسئلة من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة خاصة بالفهم وعدد أخر يتطلب التطبيق وثالث يتطلب الاستنتاج، حيث تتوزع الأسئلة بالنسب التطبيقية 20 % للصف الأول الثانوي، 30 % للصف الثاني الثانوي و50 % للصف الثالث الثانوي.

يتم توزيع أسئلة اختبار التحصيل الدراسي الورقي بالنسب المُعلنة على خمسة أقسام لكل منها وقت مُحدد وهو 25 دقيقة فقط، وفي خلال الوقت المُحدد لكل قسم عليك الإجابة والمراجعة على أسئلة القسم فقط دون الانتقال إلى قسم أخر سواء سابق أو لاحق، وقد تتعرض للحرمان من مواصلة اختبارات التحصيلي في حل تم كسر تلك القواعد، كما تقوم لجنة الاختبارات بتنبيهك في حين بداية ونهاية كل إختبار ولا يمكنك الاستعانة بالآلة الحاسبة في حالة توفير أسئلة بأرقام سهلة.

الفارق بين اختبار التحصيل الدراسي والقدرات العامة

من المعروف أن الفارق بين الإختبار التحصيلي الدراسي وإختبار القدرات العامة للمركز الوطني للقياس، هو أن إختبار التحصيل الدراسي يقيس مستوى المعرفة المتعارف عليها من مقررات دراسية للطالب، أما إختبار القدرات العامة فهو يقيس القدرة على التطبيق والاستدلال لذلك فهو يعتمد على القدرات العقلية ولا يعتمد اعتماد كلي على المعلومة المُجردة.

كيفية الاستعداد للاختبار التحصيلي

يرتبط الاستعداد للاختبار التحصيلي قياس ارتباطاً وثيقاً بمعرفة جوانب الإختبار عبر التعرف عليه من خلال المصادر الصحيحة أولاً، وذلك عبر موقع التهيئة والتدريب للاختبار التحصيلي قياس للتخصصات العلمية، وهناك ثلاثة أقسام له هي المفاهيم الأساسية، الأمثلة التدريبية وقسم الاختبارات التجريبية، لذا من الضروري الحصول على كتيب الإختبار التحصيلي ويمكنك تحميله PDF من خلال الموقع الرسمي، أو الحصول على نسخة ورقية مجانية منه من خلال المدرسة.