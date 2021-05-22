حضري البسبوسه المرملة بالزبادي وجوز الهند على الطريقة الفلسطينية

البسبوسه المرملة بالزبادي أحد أنواع البسبوسة الشهية، لأننا كما نعرف أن البسبوسة أشهر الحلويات التقليدية المنتشرة بشكل كبيرة، ولها طرق كثيرة في طريقة تحضيرها، فمثلاً نجد : البسبوسة بجوز الهند، أو البسبوسة بعصير البرتقال، وكل هذه الأنواع تتشابه مع بعضها في المكونات الرئيسية لها ولكنها تختلف في بعض المكونات البسيطة.

البسبوسه المرملة بالزبادي

يمكن الحصول على البسبوسه المرملة بالزبادي على الطريقة الفلسطينية تبعاً للخطوات البسيطة التالية :

مكونات البسبوسة :

كوبان سميد ناعم.

كوبان لبن زبادي.

كوب سكر أبيض خشن.

مقدار ربع كوب زيت نباتي.

عدد 3ملاعق جوز هند كبيرة.

مقدار ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

مقدار ربع ملعقة ملح طعام صغيرة.

نضع كل من : دقيق السميد، السكر الأبيض، البيكنج باودر، ملح الطعام في وعاء ونخلطهم مع بعضهم جيداً.

ثم نضيف الزيت النباتي بشكل تدريجي للخليط السابق ونستمر في التحريك.

بعد ذلك نضيف الزبادي بشكل تدريجي أيضاً للخليط ونخلطهم مع بعض جيداً باليد أو بالمضرب.

ثم ندهن صينية مناسبة المقاس باستخدام الزيت أو بالطحينة من جوانب الصينية كاملةً.

بعد ذلك نفرد خليط البسبوسة في الصينية المناسبة بالتساوي، ثم بعد ذلك نقطعها بالشكل المرغوب ونزينها بالمكسرات المشكلة حسب الحاجة.

بعد ذلك ندخل صينية البسبوسة إلى الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتترك في الفرن لمدة 15 دقيقة أو أكثر من ذلك حتى تنضج البسبوسة ويصبح لونها ذهبي.

ثم بعد ذلك نخرج صينية البسبوسة من الفرن بعد مرور الوقت، ثم نترك الصينية لمدة 10 دقائق حتى تبرد.

بعد ذلك نضع الشربات البارد على صينية البسبوسة.

وفي النهاية نقطع البسبوسة مرة أخرى لسهولة تناولها، ثم نقدمها مع أي مشروب مفضل يمكن تقديمها مع كوب من القهوة، أو مع أي كوب من العصير الطبيعي.

طريقة تحضير البسبوسة