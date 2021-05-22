يمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الهوية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق وزارة الداخلية خدمة أبشر تسجيل الدخول علي شبكة الأنترنت وذلك من اجل معرفة الرصيد المتبقي من خدمات وزارة الداخلية المختلفة مثل الجوازات السعودية والمرور وغيرها من الإدارات الأخري التابعة للوزارة عن طريق الرابط الإلكتروني الموضح لكم آدناه، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لكي توفر الوقت والجهد علي الجميع لتسهيل الأمر على جميع المستفيدين من هذه الخدمة، عبر خدمة الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي، التي سوف نوفر لحضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري اسفل هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم وافد بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي للمواطنين والمقيمين من خلال زيارة موقع أبشر وزارة الداخلية بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مكاتب الوزارة وذلك عن طريق متابعتكم للخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط بوابة أبشر الإلكترونية وزارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل من ثم.

عبر محرك البحث جوجل من ثم. من قائمة بوابة الاستعلامات الإلكترونية.

سنختار من القائمة الجانبية رابط الخدمة الموضح أداناه من ثم.

خدمة استعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية من ثم.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستعلم في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

إدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك من ثم.

قم بالضغط على كلمة عرض.

عقب إتمام هذه الخطوات ستظهر لك بيانات رصيد المدفوعات المتبقي بشكل تفصيلي.

كما توفر وزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية خدمة أبشر تسجيل الدخول العديد من الاستعلامات الحكومية الأخري مثل خدمة الاستعلام عن صلاحية انتهاء الإقامة، بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مكاتب ومقرات الوزارة المنتشرة في العديد من المدن والمناطق بالأراضي الحجازية من خلال تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية كما أوضحنا لحضراتكم متابعي موقعنا المحترم وفي الختام في حالة وجود آي استفسارات حول خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي في الجوازات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.