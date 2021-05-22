بلينكن لعباس: ملتزمون بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، حيث ناقشا إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن أبلغ عباس أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة، وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة".

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